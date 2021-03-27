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Троицкий назвал предположительную дату похорон основателя группы «Звуки Му»

Ян Брацкий
13:57 27.03.2021
Ранее стало известно об обнаружении водолазами тела утонувшего Александра Липницкого недалеко от места трагедии.
Троицкий назвал предположительную дату похорон основателя группы «Звуки Му»
© Фото: alexandr.lipnitsky.3, Facebook
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Бывшего участника музыкальной группы «Звуки Му» Александра Липницкого могут похоронить 30 марта на Одинцовском кладбище. Об этом журналистам сообщил близкий друг погибшего Артемий Троицкий.

«Еще неизвестно окончательно, скорее всего похоронят во вторник на Аксиньинском кладбище», - сказал он в беседе с «360».

Троицкий подтвердил, что утром 27 марта спасатели обнаружили тело музыканта.

«Там же, где он и утонул позавчера», - добавил Троицкий.

Тело долго не могли найти, так как его недалеко отнесло течением, добавил друг погибшего. Александр Липницкий утонул во время лыжной прогулки. В поход он взял с собой собаку, которая провалилась под лед. Пытаясь спасти любимца, мужчина погиб.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил журфак МГУ, с 1975 года печатался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.

Он также общался с музыкантами из «Кино» и «Зоопарка». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком Липницкий организовал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал в качестве бас-гитариста.

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