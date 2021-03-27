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Спасатели нашли тело утонувшего экс-музыканта «Звуков Му» Липницкого

Анна Назайкина
13:25 27.03.2021
Он погиб в четверг, 25 марта, в возрасте 68 лет во время лыжной прогулки по Москве-реке.
Спасатели нашли тело утонувшего экс-музыканта «Звуков Му» Липницкого
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Тело экс-музыканта группы «Звуки Му» Александра Липницкого удалось обнаружить спасателям в Москве-реке. Об этом сообщает «360». Специалисты прибыли к водоему накануне, 26 марта, и прочесали еще покрытый снегом берег реки у Николиной Горы. Труп музыканта был найден почти за 20 часов.

Напомним, что Александр Липницкий погиб в четверг, 25 марта. Как стало известно позже, он катался на лыжах по замерзшей реке и утонул, спасая свою собаку, провалившуюся под лед.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, с 1975 года печатался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.

Он также общался с музыкантами «Кино» и «Зоопарка». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком Липницкий организовал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал в качестве бас-гитариста.

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