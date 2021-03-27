СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Новой Москве из-за взрыва баллона

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что было возбуждено уголовное дело в связи со взрывом газового баллона и обрушения в частном доме в Новой Москве.

Напомним, вечером в пятницу, 26 марта, в частном жилом доме в поселении Московский произошел взрыв газа. По предварительным данным, сдетонировал баллон с газом в строящемся частном доме.

«В результате пострадали четыре мужчины и один ребенок, все они доставлены в медицинские учреждения», - подчеркнула Иванова.

Она объяснила, что было возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По последним данным, следователи и криминалисты совместно со спасательными службами продолжают работу на месте происшествия.