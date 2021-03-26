В стране и мире Сплошные руины: появилось видео с места взрыва газа в Новой Москве Анна Касаткина На месте происшествия работают оперативные службы города, следователи и криминалисты. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует кадры с места взрыва газового баллона в Новой Москве. На них запечатлены руины дома и поврежденный автомобиль. Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 марта, по улице Родниковая. По предварительным данным, сдетонировал баллон с газом в строящемся частном доме. Из-под завалов поврежденного здания спасатели извлекли двух человек. На месте происшествия работают оперативные службы города, следователи и криминалисты. По факту начата доследственная проверка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика