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Умер экс-басист «Звуков Му» Александр Липницкий

Анна Назайкина
09:47 26.03.2021
Музыкант пытался на лыжах перейти реку у поселка Николина Гора и утонул, спасая свою собаку, провалившуюся под лед. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: alexandr.lipnitsky.3, Facebook
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Умер бывший участник группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Информацию о его смерти подтвердил «Звезде» музыкальный критик Артемий Троицкий. По его словам, музыкант пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора и утонул, спасая свою собаку, провалившуюся под лед. 

«Да, Александр погиб вчера во второй половине дня. Он катался на лыжах по Москве-реке в районе Николиной Горы с собакой. Собака провалилась под лед. Он ее стал спасать и утонул сам», - рассказал Троицкий.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил журфак МГУ, с 1975 года печатался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.

Он также общался с музыкантами «Кино» и «Зоопарка». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком Липницкий организовал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал в качестве бас-гитариста.

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