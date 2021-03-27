Готовясь к весеннему призыву и Параду Победы: в ВС РФ продолжаетcя вакцинация от COVID-19

В Поволжье завершается вакцинация сотрудников военкоматов. Иммунизацию важно закончить до весеннего призыва, который будет проходить в условиях мер против COVID-19.

В Воронежской области привились все военнослужащие, которые будут участвовать в Параде Победы 9 мая. Гарнизонные тренировки у них стартуют в конце марта.

В Свердловской области участницы парада уже готовятся к торжественному маршу, который пройдет на главной площади Екатеринбурга. В составе женского парадного расчета более ста военнослужащих. Все они также получили сертификаты о пройденной вакцинации.

В Амурской области начали прививать от COVID-19 военных пенсионеров. После иммунизации всех пожилых пациентов находятся под наблюдением врачей.