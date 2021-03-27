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Невролог рассказал, как облегчить состояние при скачках атмосферного давления

Ян Брацкий
12:33 27.03.2021
В случае проявления неприятных симптомов необходимо обратиться к лечащему врачу, который подберет индивидуальное средство, облегчающее состояние здоровья.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Myriams-Fotos, Pixabay
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Универсального средства от скачков атмосферного давления не существует, а подбирать лекарственный препарат необходимо вместе с врачом. В этом уверен невролог Павел Хорошев, который в беседе со «Звездой» рассказал о тактике лечения болезненных симптомов у метеозависимых людей. При перемене погоды они обычно испытывают слабость и головные боли.

«Все вспомогательные средства действуют индивидуально. Все зависит от конкретного человека и состояния его здоровья. Если он силен, молод, то сможет перенести такие симптомы. Универсального рецепта нет. Одни испытывают слабость, у других болит голова. Но конкретное средство от боли и его дозировка могут оказывать различный эффект», - сказал Хорошев.

Заниматься самолечением в таких случаях абсолютно противопоказано, напомнил врач. Дело в том, что у всех существует собственный букет заболеваний, при котором поддерживающую терапию должен подбирать специалист.

«Есть люди, которым нельзя пить стимуляторы, у них есть онкология, при которой тоники могут подстегнуть течение болезни. Я бы посоветовал обратиться к врачу-терапевту, который конкретному пациенту рекомендует конкретное лекарство. Это индивидуальный рецепт, которым он будет пользоваться в дальнейшем. Необходимо выбрать методику защиты от климатических аномалий один раз и на всю жизнь», - добавил эксперт.

Погодные аномалии, о которых ранее предупредили синоптики, не могут не оказывать влияния на артериальное давление. Особенно это касается пожилых людей. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева отметила, что гипертония может являться следствием недосыпа, переутомления или резкой перемены погоды.

С возрастом сосуды теряют эластичность и их надо укреплять, считает врач. Она посоветовала чаще заниматься спортом, следить за холестерином и закаляться. 

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