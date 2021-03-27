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«Слезы наворачиваются»: Тихонов оценил победу российских фигуристок на ЧМ в Стокгольме

Анна Назайкина
12:32 27.03.2021
Ранее спортсменки Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Места на пьедестале среди российских спортсменок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме распределились справедливо. Об этом «Звезде» заявил фигурист, заслуженный мастер спорта России Алексей Тихонов. Он также поздравил фигуристок, тренеров и всю страну с такой победой.

Спортсмен отметил, что Анне Щербаковой удалось завоевать первое место благодаря собранности, стойкости, силе характера. По словам Тихонова, перенесшая коронавирус фигуристка плохо себя чувствовала. Щербакова восхищает своей силой характера не только тренеров и поклонников, но и весь мир, считает он.

«Это отдельный спортсмен, отдельный фигурист. Мы не представляем, насколько ей было тяжело после COVID-19, из-за которого она не могла долго восстановиться. На чемпионате мира было плохое самочувствие. Это было видно по бледности ее лица. Та концентрация, то преодоление, которое она совершает каждый раз, выходя на лед на больших соревнованиях, это что-то невероятное. Этому нужно учиться. Слезы на глаза наворачиваются, потому что ты не представляешь, как это возможно, а эта юная девушка берет и делает это. Браво, Аня!», - сказал он.

Елизавета Туктамышева, считает фигурист, является невероятно собранной, очень опытной и профессиональной спортсменкой, поэтому ей удалось занять призовое место.

«Собрала короткую программа замечательно. В произвольной программе, к сожалению, сделала ошибочку, упала с тройного флипа, но при этом сделала два тройных акселя. Первый с помарочкой небольшой. Две программы - настоящее женское одиночное фигурное катание, такое творческое, очень красивое. Молодец Лиза», - заявил спортсмен.

По мнению Тихонова, Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль, шла на огромный риск, исполняя четверные прыжки.

«Заявлено их было целых пять штук. Получились из них 2,5. Все равно это было здорово. Остальные два прыжка были с ошибками. Она большая молодец, что собралась. Все равно это задел на следующий Олимпийский сезон. Очень сложно, очень здорово, очень классно, но программы нет, к сожалению, пока что. Поэтому третье место», - считает фигурист.

Напомним, что на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова заняла первое место, набрав 233,17 балла. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. На третьем месте расположилась Александра Трусова с 217,20 балла.

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