Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Тарасова оценила победу российских фигуристок на ЧМ в Стокгольме

Анна Назайкина
06:46 27.03.2021
Она поблагодарила спортсменок и их тренеров за завоеванный пьедестал.
Тарасова оценила победу российских фигуристок на ЧМ в Стокгольме
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Читайте нас на:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристки, занявшие весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, продемонстрировали выдающийся результат. Она также поблагодарила их и тренеров за завоеванный пьедестал.

«Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. Впервые в нашей истории все три девочки стоят на пьедестале», — сказала тренер ТАСС.

Комментируя серебряную медаль Елизаветой Туктамышевой, Тарасова обратила внимание на то, что фигуристка должна была что-то выиграть: она много работала, чтобы вновь попасть на чемпионат мира.

Кроме того, тренер порекомендовала Александре Трусовой пересмотреть свой подход к программам. По ее мнению, спортсменка совершила нерациональный поступок, заявив пять четверных прыжков на произвольную программу.

«Она делает все по-своему. Просто очень жалко, хочется помочь, поговорить, ведь она пропадет», — сказала тренер.

Напомним, что на чемпионате мира Анна Щербакова заняла первое место, набрав 233,17 балла. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. На третьем месте расположилась Александра Трусова с 217,20 балла.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:44 В стране и мире
«Это будет удовольствие»: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
04:08 В стране и мире
СМИ назвали сроки освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза
02:28 В стране и мире
Видео
Перегородить путь: как новейшие мобильные комплексы таможенников будут бороться с контрафактом
01:58 В стране и мире
В России создают андроида для работы в открытом космосе
00:09 Спорт
Впервые в истории: российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме
Популярное
Популярное
Видео
Впервые в истории: опубликованы кадры одновременного всплытия атомных подлодок из-подо льда в Арктике
Видео
Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения
Видео
Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео
Видео
Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена
Видео
Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.