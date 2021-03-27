Тарасова оценила победу российских фигуристок на ЧМ в Стокгольме

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристки, занявшие весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, продемонстрировали выдающийся результат. Она также поблагодарила их и тренеров за завоеванный пьедестал.

«Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. Впервые в нашей истории все три девочки стоят на пьедестале», — сказала тренер ТАСС.

Комментируя серебряную медаль Елизаветой Туктамышевой, Тарасова обратила внимание на то, что фигуристка должна была что-то выиграть: она много работала, чтобы вновь попасть на чемпионат мира.

Кроме того, тренер порекомендовала Александре Трусовой пересмотреть свой подход к программам. По ее мнению, спортсменка совершила нерациональный поступок, заявив пять четверных прыжков на произвольную программу.

«Она делает все по-своему. Просто очень жалко, хочется помочь, поговорить, ведь она пропадет», — сказала тренер.

Напомним, что на чемпионате мира Анна Щербакова заняла первое место, набрав 233,17 балла. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. На третьем месте расположилась Александра Трусова с 217,20 балла.