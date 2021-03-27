Кадры синхронного всплытия российских атомных подлодок в Арктике поразили японцев

Кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике, опубликованные накануне Министерством обороны РФ, стали самой популярной публикацией на странице японского телеканала NHK в Twitter, сообщает РИА Новости. За последние шесть часов видео набрало почти 30,5 тысяч просмотров.

Напомним, что в пятницу, 26 марта, Министерство обороны РФ опубликовало кадры учений атомных ракет, которые всплыли из-подо льда в ограниченном районе, сломав 1,5 метровый слой льда. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов заявлял, что впервые в истории российского ВМФ подводные лодки поднялись на поверхность в назначенное время в районе радиусом 300 метров.