Зеленский предложил украинцам готовиться к партизанской войне

Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам своей страны начать подготовку к партизанской войне. К такому выводу пришли журналисты, проанализировавшие обновленную национальную стратегию военной безопасности. В документе главный упор делается на вооружение населения и ведение боевых действий на своей территории.

Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» - 34 раза, отмечает «Страна». Из текста стратегии понятно, что она предусматривает ведение партизанской войны наравне с общевойсковой.

Новую стратегию Зеленский утвердил в минувший четверг, 25 марта. Помимо прочего, она предусматривает вступление страны в Североатлантический альянс (НАТО). Российская Федерация в данном документе рассматривается в качестве военного противника Украины.

В Государственной думе РФ новую стратегию Украины назвали «переписыванием старых бумаг». На Охотном ряду напомнили, что Москва не является военным противником Киева и не желает зла украинскому народу. Россия не сторона внутриукраинского конфликта на Донбассе, добавили парламентарии. Напротив, Москва заинтересована в скорейшем прекращении кровопролития, восстановлении экономики соседнего государства и преодолении им политического кризиса.