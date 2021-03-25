Владимир Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности Украины. Документ опубликован на сайте Офиса президента страны.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины"», - отмечается в сообщении.

Новая стратегия в числе прочего предусматривает членство Украины в НАТО и прекращение «временной оккупации» РФ части территории.

Кроме того, в документе сказано, что Украина готова к сдерживанию агрессии. Стратегия также предусматривает активное участие Киева в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Уточняется, что стратегия определяет, что военная безопасность - это всеобъемлющая оборона Украины.