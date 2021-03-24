Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова стала лучшей в короткой программе на чемпионате мира, проходящем в Стокгольме. Спортсменка получила от судей 81 балл после безупречного исполнения тройного флипа, акселя в два с половиной оборота и каскада лутц-риттбергер.

Второй стала представительница Японии Рика Кихира, набравшая 79,08 баллов. Третье место у россиянки Елизаветы Туктамышевой (78,86).

Теперь фигуристкам предстоит выступить с произвольной программой. Эта часть соревнований начнется 26 марта в 20:00 по московскому времени.