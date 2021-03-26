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В Хабаровске начались первые тренировки летчиков ВВО в рамках подготовки к Параду Победы

Ян Брацкий
09:02 26.03.2021
Управлять боевой техникой во время Парада Победы доверили лучшему летному составу армейской авиации Восточного военного округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Летчики армейской авиации выполнили первые полеты в небе над Хабаровском в рамках подготовки к Параду Победы. Сначала экипажи ударных вертолетов «Аллигатор» и транспортно-штурмовых «Терминаторов» провели предполетную подготовку, отработали взлет и посадку, а также зависание и развороты.

Вертолеты Ми-8амтш, Ка-52, Ми-26 одиночно, а затем в составе пар выполнили выруливание на взлетную полосу и перелет в точку сбора. Управлять боевой техникой во время парада Победы доверили лучшему летному составу армейской авиации Восточного военного округа (ВВО).

Самый массовый и зрелищный парад, по традиции пройдет в Москве на Красной площади. Об этом накануне заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии.

В торжествах задействуют более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах провели 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы. 

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