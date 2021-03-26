Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена

Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена обернулась конфузом, несмотря на то, что ее основательно готовили. У главы Белого дома была шпаргалка с фотографиями репортеров и вопросами, которые они зададут. Но и с таким подспорьем отвечал он с трудом - часто не мог закончить свою мысль, а иногда и просто «зависал» на несколько секунд.

«Лучший путь что-то сделать это...это например...ну, ладно», - так и не закончил свою мысль Байден.

Теперь мировые СМИ пишут, что стало понятно, почему первая пресс-конференция главы США состоялась лишь на 65-й день после его инаугурации, и почему Байден старается избегать общения с журналистами.

Упрекают его и в пристрастности. Он не дал возможности задать вопрос корреспонденту телеканала Fox News, близкого к Республиканской партии. Острых тем не было, в частности, никто не спросил о предложении Владимира Путина открыто пообщаться.

Что касается заявлений Байдена, то главной проблемой США он назвал коронавирусную инфекцию. Также американский президент отметил, что не допустит, чтобы Китай стал ведущей державой мира и сообщил, что готов баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда ему будет уже 82 года.