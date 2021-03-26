Завис и рухнул: что известно о крушении вертолета МЧС в Куршском заливе

По факту крушения вертолета под Калининградом возбуждено уголовное дело. Многоцелевой Ка-32, принадлежащий МЧС, рухнул в акваторию Куршского залива. На его борту находились три человека, один член экипажа погиб, это бортмеханик. Выжили командир воздушного судна и второй пилот.

По неофициальной информации, жизни и здоровью выживших членов экипажа ничего не угрожает. Они не получили серьезных травм, врачи оценивают их состояние, как средней степени тяжести. Пострадавшие находятся в больнице. Тело погибшего уже подняли из воды.

Ночью поисковую операцию приостанавливали и возобновили с рассветом. Вертолет лежит на дне, его обязательно поднимут на поверхность. В этом районе залива глубины небольшие. Должна привлекаться специальная техника, когда именно машину поднимут - неизвестно.

Вертолет совершал плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток. Местные жители видели, как все случилось. С их слов, машина летела очень низко, зависла над водой и рухнула. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна».