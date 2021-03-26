Названы возможные причины крушения Ка-32 в Калининградской области

СК РФ рассматривает несколько версий крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области. Среди них: нарушение правил эксплуатации и ЧП на борту или воздействие внешних причин.

«Рассматриваются две версии - нарушение правил эксплуатации и чрезвычайная ситуация, произошедшая на борту воздушного судно или внешние какие-то причины», - заявили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, передает РИА Новости.

Также сообщается, что вертолет планируется «транспортировать на берег для производства экспертизы».

Напомним, воздушное судно Ка-32 МЧС России потерпело крушение в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесск. На борту находились три человека, один из них погиб.