Столичные власти рассказали, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19

Около 44% москвичей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, что является достаточно высоким показателем. Об заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей. Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», - рассказала она РИА Новости.

Как заявила Ракова, всего в столичном регионе первым компонентом препарата привился почти миллион человек, около 80% из них уже получили второй компонент.

Напомним, что всего на сегодняшний день в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 4 109 281 человек.