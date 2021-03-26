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Байден объявил о желании работать по РФ и КНР вместе с Евросоюзом

Анна Касаткина
05:55 26.03.2021
Американский лидер также отметил необходимость продолжить общение Штатов и ЕС по ряду других региональных тем.
Байден объявил о желании работать по РФ и КНР вместе с Евросоюзом
© Фото: Oliver Contreras globallookpress
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Президент США Джо Байден намерен работать по РФ и КНР, а также ряду других региональных тем, совместно с Евросоюзом. Об этом заявили в Белом доме по итогам сессии Евросовета, в котором участвовал американский лидер.

«Президент выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Байден также отметил необходимость продолжить общение Штатов и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам.

Кроме этого, в дискуссии лидеров ЕС и американского президента были затронуты пандемия, изменение климата и экономические связи между сторонами, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза в ходе виртуального саммита затронули тему отношений с Россией. Подробные дискуссии по этому вопросу ожидаются на следующей встрече.

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