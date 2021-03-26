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МИД КНР объявил об ответных санкциях против Британии

Анна Касаткина
02:50 26.03.2021
В Китае заявили, что введенные ранее против страны ограничения грубо нарушают международное право.
МИД КНР объявил об ответных санкциях против Британии
© Фото: pixabay
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МИД КНР принял решение о введении ответных санкций против Великобритании. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Санкции против физических лиц и компаний из Китая грубо нарушают международное право и суверенитет страны, заявили в МИД.

«Выражая решительное противодействие и осуждение, Китай решил ввести санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций, которые злонамеренно распространяют ложную информацию», - говорится в сообщении ведомства.

Физическим лицам, попавшим под санкции, запретят въезд в страну, а их собственность в Китае будет заблокирована.

Ранее Великобритания, Евросоюз, Канада и США ввели санкции против четырех человек и одной компании из Китая, которых считают виновными в «преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне».

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