В Евросоюзе назвали неприемлемым решение Китая ввести ответные санкции

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемым решение Китая ввести ответные санкции против официальных лиц ЕС. Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

«Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы», - сказал Боррель.

Он также отметил, что Евросоюз не изменит своего стремления защищать права человека и призывает Китай к диалогу по этому вопросу вместо конфронтации.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза 22 марта утвердили санкции против 11 физических лиц, в том числе из России и Китая, которые, по их мнению, причастны к нарушению прав человека. В частности, в черный список попали четыре человека и одна компания из Китая, которых считают виновными в «преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне».

Руководство КНР в качестве ответной меры ввело санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юридических лиц ЕС, напоминает ТАСС.