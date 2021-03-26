Пропала связь: в МЧС рассказали подробности крушения вертолета под Калининградом

В МЧС РФ раскрыли детали крушения вертолета К-32 в Калининградской области. Ранее сообщалось, что машина упала в акваторию Куршского залива. ЧП произошло во время учений.

«При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна К-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от Полесска», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что экипаж состоял из троих человек, двое из них спасены, судьба одного пока остается неизвестной, поиски продолжаются.

«Командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован, к сожалению, один погиб», - также сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее была создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. На месте работают более 50 человек.