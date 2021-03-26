Спасатели извлекли двух человек из-под завалов дома в Новой Москве, где взорвался газ

Спасатели извлекли двух человек из-под завалов частного дома, который частично рухнул в Новой Москве после взрыва газового баллона. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

«Сообщение о происшествии в частном доме по адресу ул. Родниковая, д.20 поступило в 21:02. По предварительной информации произошла детонация баллона с газом в строящемся частном строении», - сказали в экстренной службе.

По факту взрыва следователи начали доследственную проверку.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы города, а также следователи и криминалисты. По сообщению очевидцев, под завалами могут находиться еще люди.