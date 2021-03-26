Туристический кешбэк для молодежи и школьников может быть запущен летом

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что программа поддержки молодежного туризма по стране с частичной компенсацией средств на турпутевки может быть запущена летом текущего года.

«Стимулирование направлений внутреннего туризма включено в мероприятия разрабатываемого правительством национального проекта в сфере туризма», - сказал Чернышенко, передает РИА Новости.

Ранее лидер РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» поручил правительству проработать вопрос расширения туристического кешбэка для школьников и студентов.

Ранее сообщалось, что россияне потратили более 2,5 миллиардов с момента старта программы туристического кешбэка. К настоящему моменту программой воспользовались более 100 тысяч человек.