Россияне потратили более 2,5 миллиардов с момента старта программы туристического кешбэка

Более двух с половиной миллиардов рублей за неделю потратили россияне с момента старта продаж туристических путевок с кешбэком. Это уже третий этап программы, которой воспользовались более 100 тысяч человек.

Все они забронировали туры и гостиницы в разных точках страны. Туристам в виде кешбэка вернулось почти полмиллиона. Воспользоваться программой можно до 15 июня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о выделении денег на программу туристического кешбэка. Как отметил глава правительства, выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.