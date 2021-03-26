Организаторы: Белоруссия не будет участвовать в «Евровидении»

Белоруссия не будет участвовать в «Евровидении» в 2021 году. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Согласно их заявлению, представленная страной песня не соответствует правилам музыкального состязания.

Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз запретил исполнителям из Белоруссии выступать с песней «Я научу тебя» на конкурсе «Евровидение». В распространенном организацией заявлении отмечалось, что анализ композиции белорусских исполнителей показал, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Музыкальное соревнование должно было пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме. Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса.

Финал запланирован на 22 мая текущего года в том же городе.