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Организаторы: Белоруссия не будет участвовать в «Евровидении»

Роман Захаров
22:50 26.03.2021
Представленная страной песня не соответствует правилам музыкального конкурса.
Организаторы: Белоруссия не будет участвовать в «Евровидении»
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallokpress
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Белоруссия не будет участвовать в «Евровидении» в 2021 году. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Согласно их заявлению, представленная страной песня не соответствует правилам музыкального состязания.

Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз запретил исполнителям из Белоруссии выступать с песней «Я научу тебя» на конкурсе «Евровидение». В распространенном организацией заявлении отмечалось, что анализ композиции белорусских исполнителей показал, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». 

Музыкальное соревнование должно было пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме. Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса.

Финал запланирован на 22 мая текущего года в том же городе.

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