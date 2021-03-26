Под завалами человек: в частном доме в Новой Москве взорвался газовый баллон

В строящемся частном доме в Новой Москве взорвался газовый баллон. По сообщениям МЧС, инцидент произошел на Родниковой улице.

Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 21.02 мск. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов двоих человек. В настоящий момент под обломками строения может находиться еще один человек.

О погибших сообщений от экстренного ведомства не поступало. Сейчас спасатели занимаются разборами завалов.



