В стране и мире Момент столкновения двух поездов в Египте попал на видео: число пострадавших выросло до 165 Иван Линдеманн Число погибших осталось прежним - 32 человека. Расследование аварии проводит генпрокуратура страны. © Видео: Amr Khalifa, Twitter © Фото: Amr Khalifa, Twitter Читайте нас на: Количество пострадавших при столкновении поездов в Египте выросло до 165. Такие данные привело министерство здравоохранения арабской республики. «Были госпитализированы 165 человек, пострадавших в аварии поездов в Сохаге», - сказала глава ведомства Халя Зейд. Число погибших осталось прежним - 32 человека. Расследование аварии проводит генпрокуратура страны. В настоящее время на участке железной дороги идут восстановительные работы. Известно, что поезд врезался в следовавший перед ним состав. Ранее телеканал «Звезда» публиковал кадры изнутри искореженных вагонов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика