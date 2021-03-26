Момент столкновения двух поездов в Египте попал на видео: число пострадавших выросло до 165
Число погибших осталось прежним - 32 человека. Расследование аварии проводит генпрокуратура страны.
© Видео: Amr Khalifa, Twitter © Фото: Amr Khalifa, Twitter
Количество пострадавших при столкновении поездов в Египте выросло до 165. Такие данные привело министерство здравоохранения арабской республики.
«Были госпитализированы 165 человек, пострадавших в аварии поездов в Сохаге», - сказала глава ведомства Халя Зейд.
Число погибших осталось прежним - 32 человека. Расследование аварии проводит генпрокуратура страны. В настоящее время на участке железной дороги идут восстановительные работы.
Известно, что поезд врезался в следовавший перед ним состав. Ранее телеканал «Звезда» публиковал кадры изнутри искореженных вагонов.