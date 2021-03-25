В стране и мире В СК подтвердили крушение вертолета в Калининградской области Иван Линдеманн Машина упала в акваторию Куршского залива. ЧП произошло во время учений. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Следственном комитете России подтвердили крушение вертолета в Калининградской области. Машина упала в акваторию Куршского залива. ЧП произошло во время учений. «При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна К-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от г.Полесск», - сказали в МЧС. По информации экстренной службы, спасены два человека. Судьба одного неизвестна. Поиски продолжаются. Вертолет Ка-32 предназначен для выполнения поисково-спасательных работ, пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика