В СК подтвердили крушение вертолета в Калининградской области
Машина упала в акваторию Куршского залива. ЧП произошло во время учений.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Следственном комитете России подтвердили крушение вертолета в Калининградской области.
Машина упала в акваторию Куршского залива. ЧП произошло во время учений.
«При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна К-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от г.Полесск», - сказали в МЧС.
По информации экстренной службы, спасены два человека. Судьба одного неизвестна. Поиски продолжаются.
Вертолет Ка-32 предназначен для выполнения поисково-спасательных работ, пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших.