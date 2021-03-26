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ВОЗ подготовила доклад по итогам миссии в Ухань

Иван Линдеманн
20:24 26.03.2021
Сначала отчет покажут странам-участницам организации. Только после того, как доклад обсудят, его выложат в открытый доступ.
ВОЗ подготовила доклад по итогам миссии в Ухань
© Фото: Miguel Candela, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые посещали китайский Ухань, чтобы найти источник происхождения коронавируса, по итогам миссии подготовили доклад. Они представят его через несколько дней.

«Работа эта непростая, нам было необходимо обеспечить точный перевод и проанализировать сотни страниц документов. Но сейчас мы подошли практически к финишной прямой», - сказал эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

При этом, как сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сначала отчет покажут странам-участницам организации. Только после того, как доклад обсудят, его выложат в открытый доступ.

Для того, чтобы найти источник происхождения вируса, эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января 2021 года. Во время миссии специалисты посетили местный рынок морепродуктов, где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19, а также институт вирусологии, где могла произойти утечка.

В качестве наиболее вероятной версии эксперты рассматривают передачу вируса от диких животных через промежуточное звено. 

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