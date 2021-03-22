СМИ узнали о новой версии ВОЗ о происхождении коронавируса

Причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае. Такую версию происхождения вируса рассматривают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом стало известно Bloomberg.

В частности, издание сообщило о планируемой на этой неделе публикации доклада посетивших китайский Ухань экспертов.

По данным американского агентства, на этой неделе будет опубликован доклад экспертов, которые посетили китайский Ухань. Среди четырех основных гипотез возможного происхождения вируса наиболее вероятной называется торговля дикими животными на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане.

Так, по словам одного из участников расследования, австралийского микробиолога Доминика Дуайера, вирус мог быть занесен через зараженное животное, которое было продано на указанном рынке или где-то поблизости.

Эксперты отметили, что происхождение SARS-CoV-2 может быть схоже с вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Первоначальными носителями SARS являются летучие мыши, а промежуточным носителем стали гималайские циветы.

Международная группа специалистов ВОЗ с середины января проводила расследование причин вспышки COVID-19. Эксперты на протяжении месяца вели совместные с китайскими учеными исследования.