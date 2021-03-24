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Правительство Пензенской области ушло в отставку

Ян Брацкий
08:59 24.03.2021
Накануне глава государства уволил Ивана Белозерцева с должности губернатора региона по причине утраты доверия.
Правительство Пензенской области ушло в отставку
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Правительство Пензенской области ушло в отставку в связи с увольнением главы региона Ивана Белозерцева. От обязанностей чиновника накануне освободил президент Владимир Путин. В пресс-службе Кремля уточнили, что это произошло по причине утраты доверия к арестованному чиновнику.

Белозерцев подозревается во взяточничестве. По версии следствия, бывший губернатор получал многомиллионные суммы от предпринимателей за покровительство. Двадцать второго марта Басманный суд столицы арестовал Ивана Белозерцева на два месяца.

Такие же сроки получили пять других фигурантов дела о коррупции. По данным следствия, в период с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области получил взяток более чем на 31 миллион рублей. Деньги и драгоценности главе регионе, как заявляют в СК, передавали директор группы фармкомпаний «Биотэк» Борис Шпигель и глава ОАО «Фармация» Антон Колосков. Взамен Белозерцев помог «Биотэк» в тендере на госзакупки.

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