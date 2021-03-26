Российские МиГ-31 впервые пролетели с дозаправкой над Северным полюсом

Два российских истребителя-перехватчика МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнен... полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса», - сообщил он во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Полет состоялся в рамках комплексной экспедиции «Умка-21».

Главнокомандующий ВМФ России также доложил президенту, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота всплыли из-подо льда три атомные подводные лодки в ограниченном районе радиусом 300 метров. Он подчеркнул, что проведение арктических экспедиций ВМФ будет продолжено и в дальнейшем. При этом, по словам Евменова, основным условием каждой последующей экспедиции будет освоение новых, ранее не изученных районов.