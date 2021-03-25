ПСБ создал образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК

В ПСБ начал работу новый центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ. Об этом в рамках XVI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» рассказал старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.

Механизмы подготовки персонала для цифровой трансформации и диверсификации ОПК и мероприятия по снижению барьеров для входа предприятий в систему закупок эксперты обсудили на круглом столе «Предприятия ОПК: Добро пожаловать в гражданские закупки».

«ПСБ - универсальный банк с особой миссией: мы предоставляем банковское обслуживание для всех клиентских сегментов и одновременно являемся опорным кредитно-финансовым институтом ОПК. За время нашей работы в этом уникальном статусе мы накопили богатый опыт в сфере экономического развития и корпоративного управления и готовы помогать коллегам профессионально совершенствоваться и расширять спектр компетенций. Академия ПСБ сейчас включает программы развития специалистов финансовых служб, предлагает обучение по финансовым стратегиям для диверсификации предприятий ОПК и по сопровождению ГОЗ. Также мы постоянно проводим онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа», - отметил старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.

По его словам, новые знания и навыки в коммерческой области будут способствовать как повышению эффективности сектора в целом, так и содействовать решению государственных задач по увеличению выпуска продукции гражданского назначения.

ПСБ продолжает поддерживать развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». В ноябре 2020 года председатель ПСБ Петр Фрадков был включен в состав членов Бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России», кроме того, он является куратором регионального отделения Бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.