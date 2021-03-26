Путин и Пашинян в ходе переговоров констатировали стабилизацию обстановки в Карабахе
Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Это в ходе переговоров констатировали Владимир Путин и Никол Пашинян. Президент России и премьер-министр Армении провели разговор по телефону.
«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией», - добавляется в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. Путин и Пашинян условились о дальнейших контактах.
Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся в конце сентября прошлого года. В ночь на 10 ноября сторонам (Армении и Азербайджану) при посредничестве России удалось договориться.