Путин и Пашинян в ходе переговоров констатировали стабилизацию обстановки в Карабахе

Обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Это в ходе переговоров констатировали Владимир Путин и Никол Пашинян. Президент России и премьер-министр Армении провели разговор по телефону.

«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией», - добавляется в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. Путин и Пашинян условились о дальнейших контактах.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся в конце сентября прошлого года. В ночь на 10 ноября сторонам (Армении и Азербайджану) при посредничестве России удалось договориться.