Путин рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал печальную историю своего знакомого, с которым он когда-то вместе работал. По словам главы государства, его экс-коллега скончался от вызванных коронавирусом осложнений в Латвии.

Путин особо отметил, что, когда мужчина заболел, выяснилось, что в «главном латвийском инфекционном центре» не было даже магнитно-резонансного томографа.

«Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет», - объяснил президент во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

В ходе мероприятия глава государства также сообщил, что Россия в борьбе с пандемией достигла такого результата, которого не смогли достичь страны со считающимися развитыми системами здравоохранения.

Кроме того, президент особо подчеркнул, что российское здравоохранение отвечает уровню сегодняшнего дня, и напомнил, что оно хорошо проявило себя во время пандемии.