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Путин оценил работу системы здравоохранения РФ в период пандемии

Роман Захаров
15:50 26.03.2021
По мнению президента России, система здравоохранения в нашей стране отвечает уровню сегодняшнего дня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Россия в борьбе с пандемией достигла такого результата, которого не смогли достичь страны со считающимися развитыми системами здравоохранения. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, такого результата, какой есть у нас, нет», - сказал глава государства в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

Путин при этом добавил, что система здравоохранения в РФ отвечает уровню сегодняшнего дня, и подчеркнул, что она хорошо проявила себя в это непростое время. 

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