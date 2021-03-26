Путин вспомнил, как упал с лошади перед камерой

Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» рассказал о своем падении с лошади. По словам президента, это произошло, когда он учился верховой езде.

«Помню, как я учился. Сейчас редко удается, но меня один раз снимали, я тренировался. И так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит», - сказала глава государства.

Одна из участниц заседания подсказала Путину, что это называется боевым крещением.

Затем Путин сообщил, что видеооператор, снимавший тренировку, хотел удалить запись.

«Первый раз, когда я услышал от него такой ответ: "Я, говорит, сотру немедленно"», - со смехом вспомнил глава государства.

Также президент сообщил, что падать было комфортно, поскольку внизу были опилки.

Ранее на том же заседании президент заявил, что подумает над идеей стать видеоблогером.