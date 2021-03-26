Путин пообещал подумать над тем, чтобы стать видеоблогером

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» один из участников заявил, что из Владимира Путина получился бы хороший видеоблогер.

«Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно», - ответил президент.

Также глава государства поддержал предложение участника повышать компетентность преподавателей в социальных сетях.

«Если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить. А предотвратить это невозможно. Эта сфера развивается и развиваться будет дальше, приобретать новые, так сказать, возможности, в числе искусственного интеллекта и так далее», - уточнил Путин.

При этом президент призвал не забывать про традиционную форму обучения детей. По словам Путина, от личного общения между учеником и учителем многое зависит.