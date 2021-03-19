Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Кира Карон
15:18 19.03.2021
Повышение ставки приводит к росту процентов по займам и по депозитным вкладам. Также это помогает снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых. Об этом следует из пресс-релиза регулятора. Такое ужесточение денежно-кредитной политики зафиксировано впервые с конца 2018 года.

Ранее ставка была поднята на 0,25 процентного пункта, но тогда решение носило упреждающий характер из-за негативного влияния на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

В 2020 году для борьбы с последствиями пандемии Банк России применил впервые стимулирующую денежно-кредитную политику. Летом ставка была зафиксирована в 4,25 процента годовых. Но уже осенью инфляция «разогналась» и цикл смягчения был «поставлен на паузу».

Правительство решило вмешаться административными мерами из-за обострения ситуация, чтобы заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввести зерновой демпфер и повысить экспортные пошлины на подсолнечник.

На данный момент инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель в четыре процента. В феврале она ускорилась до 5,7 процента с январских 5,2.

По прогнозу ЦБ, пик будет достигнут в начале марта, а вот на спад пойдет во второй половине месяца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:06 Спорт
МОК согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов на Играх в Токио
13:14 В стране и мире
Путин в выходные отдохнет в сибирской тайге в компании Шойгу
12:24 В стране и мире
Видео
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в подмосковных Химках
12:12 В стране и мире
Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
10:33 Армия
Видео
Танки, пехота, огонь артиллерии: в Кузбассе завершился этап масштабных антитеррористических учений
Популярное
Популярное
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Видео
Концерт на глубине: экипаж субмарины Черноморского флота исполнил песню «Усталая подлодка»
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.