Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых. Об этом следует из пресс-релиза регулятора. Такое ужесточение денежно-кредитной политики зафиксировано впервые с конца 2018 года.

Ранее ставка была поднята на 0,25 процентного пункта, но тогда решение носило упреждающий характер из-за негативного влияния на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

В 2020 году для борьбы с последствиями пандемии Банк России применил впервые стимулирующую денежно-кредитную политику. Летом ставка была зафиксирована в 4,25 процента годовых. Но уже осенью инфляция «разогналась» и цикл смягчения был «поставлен на паузу».



Правительство решило вмешаться административными мерами из-за обострения ситуация, чтобы заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввести зерновой демпфер и повысить экспортные пошлины на подсолнечник.

На данный момент инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель в четыре процента. В феврале она ускорилась до 5,7 процента с январских 5,2.

По прогнозу ЦБ, пик будет достигнут в начале марта, а вот на спад пойдет во второй половине месяца.