В Кремле переадресовали обращение жены Навального во ФСИН

Кремль не будет реагировать на обращение Юлии Навальной к президенту РФ Владимиру Путину. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что адресатом подобных обращений является ФСИН.

«Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН», - заявил представитель Кремля.

Ранее Юлия Навальная опубликовала свое обращение к президенту РФ, в котором призвала освободить из колонии ее мужа, блогера Алексея Навального, сообщившего о проблемах со здоровьем.

Как, в свою очередь, заявили в руководстве ФСИН, состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное.