Минтруд указал размер прибавки к соцпенсии в России
В Минтруде пояснили механизмы индексации социальной пенсии в России. Как уточнили в ведомстве, действующее законодательство учитывает темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. При расчетах определяется соотношение между этой величиной в 2020 году (9 308 рублей) и в 2019 году (9 002 рубля).
Соответственно, проведенные расчеты определили разницу между показателями за два года и установили размер надбавки - 3,4%.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий в России с 1 апреля.
Получателями этой выплаты являются граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.
По подсчетам правительства, мера затронет порядка четырех миллионов человек, на эти цели будет потрачено 12,8 млрд рублей.