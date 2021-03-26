Минтруд указал размер прибавки к соцпенсии в России

В Минтруде пояснили механизмы индексации социальной пенсии в России. Как уточнили в ведомстве, действующее законодательство учитывает темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. При расчетах определяется соотношение между этой величиной в 2020 году (9 308 рублей) и в 2019 году (9 002 рубля).

Соответственно, проведенные расчеты определили разницу между показателями за два года и установили размер надбавки - 3,4%.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий в России с 1 апреля.

Получателями этой выплаты являются граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

По подсчетам правительства, мера затронет порядка четырех миллионов человек, на эти цели будет потрачено 12,8 млрд рублей.