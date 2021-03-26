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Правительство объявило об индексации социальных пенсий

Светлана Иванова
11:16 26.03.2021
С 1 апреля средний размер выплаты составит 10 183 рубля.
Правительство объявило об индексации социальных пенсий
© Фото: Дина Орлова, Pixabay
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С 1 апреля социальные пенсии граждан будут проиндексированы на 3,4%. Соответствующее постановление утверждено правительством. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Мера коснется более чем 3,9 миллиона человек. Во-первых, это люди, получающие социальные пенсии при отсутствии достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Во-вторых, эту выплату получают граждане с инвалидностью. В-третьих, социальные пенсии положены тем, кто потерял кормильца.

В правительстве добавили, что на эти цели в бюджете Пенсионного фонда было заложено 12,8 миллиарда рублей. После индексации средний размер выплаты составит 10 183 рубля.

Уточняется, что при расчете индексации учитывается величина прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.

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