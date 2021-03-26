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В Кремле ответили Макрону на заявление о «войне вакцин»

Светлана Иванова
13:54 26.03.2021
Разногласия между Москвой и Парижем по ряду вопросом не создают препятствий для доверительного диалога, отметил Песков.
В Кремле ответили Макрону на заявление о «войне вакцин»
© Фото: Abed Alrahman Alkahlout, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Россия не разделяет высказывание французского президента Эммануэля Макрона о том, что Москва и Пекин якобы пытаются распространять влияние в мире за счет вакцин против коронавируса. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, между РФ и Францией есть некоторые разногласия, и позиция по вакцинам – одно из них.  

«Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий», - указал Песков в ходе общения с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Москва не политизировала тему вакцинации от COVID-19 и является ответственным участником международного сообщества, чей уровень ответственности демонстрируется в дни пандемии.

«Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния», - добавил Песков.

Он также обратил внимание, что набор тем, по которым Москва и Париж не согласны друг с другом, не создает препятствий для доверительного диалога.

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