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Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

Анна Назайкина
07:47 23.03.2021
Вся инфраструктура отношений с ЕС была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, считает глава МИД РФ.
Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress
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Вся инфраструктура отношений с Европейским союзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с данным политическим объединением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», - заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел КНР Ван И.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в России будут готова к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, когда Брюссель посчитает нужным устранить аномалию в отношениях.

«Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать. Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», - сказал Лавров.

Ранее Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на пятилетний срок. Первые подписи под этим документом поставили российский лидер Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин еще 16 июля 2001 года, а ратифицирован Договор был 28 февраля 2002 года.

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