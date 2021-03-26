В Кремле рассказали о самочувствии Путина после вакцинации от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин чувствует себя хорошо, никаких побочных явлений после вакцинации от коронавирусной инфекции выявлено не было. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», - сказал Песков.

В минувший вторник российский лидер привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса. Следующий укол главе государства сделают через три недели. В Кремле не назвали вакцину, которую выбрал Путин, отметив, что об этом знают только он сам и врач. Ранее Песков заявил, что все российские лекарственные препараты от COVID-19 качественные и безопасные.