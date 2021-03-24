Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

«Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной в мире

Виктория Ивашечкина
23:37 24.03.2021
Согласно результатам опроса, РФ опередила США и Великобританию.
«Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной в мире
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Российский препарат «Спутник V» является наиболее узнаваемым вакциной от коронавируса в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса международной компании YouGov, проведенного при поддержке РФПИ. 

По итогам опроса, 54% респондентов назвали РФ государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Тем самым, Россия опередила США и Великобританию (2 и 3 место соответственно).

Российский препарат является наиболее узнаваемой вакциной - 7 из 10 опрошенных (74%) знают об этой вакцине. На втором месте по узнаваемости - Pfizer/BioNTech (69%), на третьем - AstraZeneca и Оксфордского университета (60%).

Более того, согласно опросу, 77% респондентов считают, что правительства стран должны предоставлять населению одинаковый доступ к различным вакцинам и давать каждому человеку выбор, каким препаратом вакцинироваться.

Ранее в Еврокомиссии положительно оценили вакцину «Спутник V», разработанную НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ . Отвечая на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российского препарата, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что у него нет оснований сомневаться в качестве «Спутника V».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:42 В стране и мире
Видео
Маленькое условие большой победы: почему только массовая вакцинация позволит справиться с пандемией COVID-19
19:34 Армия
Видео
Дождь, туман и грязь: в каких условиях проходит подготовка модифицированных Т-72Б3 и Т-90 к «Танковому биатлону»
18:26 Армия
В Минобороны объяснили отмену старого приказа о рассекречивании документов ВОВ
21:07 Армия
Видео
Сборник рассказов Сергея Шойгу номинирован на две литературные премии
17:11 В стране и мире
Видео
«Не сработали тормоза»: подозреваемый в смертельном ДТП в Москве объяснил причины аварии
Популярное
Популярное
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
«Байден даже не смог бы забраться в машину»: китайцы восхитились ловкостью Путина при управлении вездеходом в тайге
Самолет МС-21 прилетел в Архангельск для прохождения испытаний на обледенение
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.