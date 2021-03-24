«Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной в мире

Российский препарат «Спутник V» является наиболее узнаваемым вакциной от коронавируса в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса международной компании YouGov, проведенного при поддержке РФПИ.

По итогам опроса, 54% респондентов назвали РФ государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Тем самым, Россия опередила США и Великобританию (2 и 3 место соответственно).

Российский препарат является наиболее узнаваемой вакциной - 7 из 10 опрошенных (74%) знают об этой вакцине. На втором месте по узнаваемости - Pfizer/BioNTech (69%), на третьем - AstraZeneca и Оксфордского университета (60%).

Более того, согласно опросу, 77% респондентов считают, что правительства стран должны предоставлять населению одинаковый доступ к различным вакцинам и давать каждому человеку выбор, каким препаратом вакцинироваться.

Ранее в Еврокомиссии положительно оценили вакцину «Спутник V», разработанную НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ . Отвечая на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российского препарата, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что у него нет оснований сомневаться в качестве «Спутника V».