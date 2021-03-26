«Настоящий культуролог»: музыкальный критик об Александре Липницком

Музыкант, журналист и режиссер Александр Липницкий всегда смотрел глубоко в суть вещей, пытался отыскать причину тех или иных событий и двигал вперед отечественную культуру. Об этом «Звезде» рассказал музыкальный критик Александр Волков.

«Как телевизионный журналист он кардинально отличался от всего того, что нас сейчас окружает. Музыкальные фильмы, которые мы видим сегодня, это просто пересказ биографии. Александр имел школу иную, подход иной. Он всегда смотрел в причину, искал причину событий. Он был настоящим культурологом. Мне бы очень хотелось, чтобы это сохранилось и чтобы кто-то молодой начал двигаться так же. Он реально двигал отечественную культуру», - заявил он.

Экс-музыкант группы «Звуки Му» погиб накануне, 25 марта. Как стало известно позже, он пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора и утонул, спасая свою собаку, провалившуюся под лед.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, с 1975 года печатался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.

Он также общался с музыкантами «Кино» и «Зоопарка». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком Липницкий организовал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал в качестве бас-гитариста.