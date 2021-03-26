Найден черный ящик с разбившегося Ка-32 МЧС

Найден один из черных ящиков потерпевшего крушение в Калининградской области вертолета Ка-32 МЧС. Сейчас машина находится на мелководье, в пяти километрах от берега. Корпус вертолета скрыт под водой, на поверхности виден только его хвост.

«Один черный ящик достали», - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Воздушное судно разбилось в акватории Куршского залива накануне в районе города Полесск. На его борту находилось три человека, один из них погиб. Двое других находятся в больнице под присмотром врачей. Причины произошедшего устанавливаются.

По заверениям очевидцев, взрыва на борту не было, вертолет летел низко и в какой-то момент рухнул в воду. Ка-32 МЧС России совершал учебно-тренировочный полет в темное время суток. Для его подъема из воды потребуется специальная техника.