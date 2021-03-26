«Нехватка мелочи»: экономист объяснил планы ЦБ по сбору монет у населения

Эмиссия новых денег, особенно монет, обходится регулятору слишком дорого. Поэтому проект Центробанка по изъятию монет у населения - попытка сократить возможные расходы. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук Юрий Юденков. В беседе со «Звездой» он рассказал, что в некоторых российских регионах физически не хватает мелочи, которая находится на руках у населения.

«Чтобы не чеканить новые, решили провести эксперимент и за живые бумажные деньги предлагают гражданам сдать монеты, тем самым ЦБ не нужно будет выпускать новые. Функция ЦБ - обслуживание денежного оборота. У регулятора локальная проблема - нехватка мелочи в регионах. Собрать металл, выплавить определенным образом, добиться такого качества, чтобы не подделать - удовольствие не из дешевых», - подчеркнул Юденков.

Ранее стало известно о подготовке ЦБ проекта по сбору металлических денег у россиян. Эксперимент запустят в следующем году и начнут с одного из регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Сбор монет будет организован через специальные приемники, отметили в регуляторе. Точное количество приемников и места для их установки определят позже.

По данным Центробанка, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму свыше 113 миллиардов рублей.