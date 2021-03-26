Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Нехватка мелочи»: экономист объяснил планы ЦБ по сбору монет у населения

Ян Брацкий
11:03 26.03.2021
Производство новых монет требует больших усилий, от сбора металла до особого способа выплавки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: delo, Pixabay
Читайте нас на:

Эмиссия новых денег, особенно монет, обходится регулятору слишком дорого. Поэтому проект Центробанка по изъятию монет у населения - попытка сократить возможные расходы. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук Юрий Юденков. В беседе со «Звездой» он рассказал, что в некоторых российских регионах физически не хватает мелочи, которая находится на руках у населения.

«Чтобы не чеканить новые, решили провести эксперимент и за живые бумажные деньги предлагают гражданам сдать монеты, тем самым ЦБ не нужно будет выпускать новые. Функция ЦБ - обслуживание денежного оборота. У регулятора локальная проблема - нехватка мелочи в регионах. Собрать металл, выплавить определенным образом, добиться такого качества, чтобы не подделать - удовольствие не из дешевых», - подчеркнул Юденков.

Ранее стало известно о подготовке ЦБ проекта по сбору металлических денег у россиян. Эксперимент запустят в следующем году и начнут с одного из регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Сбор монет будет организован через специальные приемники, отметили в регуляторе. Точное количество приемников и места для их установки определят позже.

По данным Центробанка, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму свыше 113 миллиардов рублей. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:25 В стране и мире
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
07:39 В стране и мире
Видео
Завис и рухнул: что известно о крушении вертолета МЧС в Куршском заливе
05:55 В стране и мире
Байден объявил о желании работать по РФ и КНР вместе с Евросоюзом
05:44 Армия
Видео
Поразить все мишени: лучшие кадры второго этапа конкурса «Авидартс» в ЗВО
00:02 Армия
Видео
Спасение из плена боевиков: на границе провинций Идлиб и Алеппо открывается три коридора для беженцев
Популярное
Популярное
Видео
Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье
Видео
В США дикий медведь пробрался в коттедж и искупался в джакузи: видео
Видео
Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве
Видео
Байден на встрече в Белом доме забыл, к кому обращается
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.